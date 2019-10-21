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21.10.2019,  
10:09
Текст:  Майя Бирюкова

Минобороны получило расширенный полковой комплект С-400

Минобороны России передан второй в этом году комплект зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщает пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Полковой комплект "Триумфа" был передан на территории полигона Капустин Яр. По требованиям Минобороны при передаче техники были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. "По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил гендиректор концерна Ян Новиков, этот полк - укрупненного состава. Комплект был передан Минобороны досрочно.

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