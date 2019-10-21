Одеть дом от Gucci: предметы мебели и интерьера в BoscoCasa

В пространстве BoscoCasa в Петровском Пассаже появилась коллекция мебели и предметов для дома Gucci Décor - интерьерной линии, с помощью которой поклонники этого модного дома смогут обустраивать свои жилые пространства в его узнаваемом стиле. Через использование цветов, узоров и декоративных приемов узнаётся почерк модного дома, создаваемый креативным директором Алессандро Микеле.

Изделия из фарфора выполнены мастерами флорентийской мануфактуры Richard Ginori, основанной в 1735 году. Используя наследие ремесла легендарной фарфоровой фабрики, Алессандро Микеле создал рисунки с яркими гербариями и геометрическими шевронами. Фарфоровые изделия украшены объемными изображениями животных из "сада Gucci" - пчелами, бабочками и петухами. Фарфоровую коллекцию дополняют ароматические подсвечники Richard Ginori с узорами дома и держатели для благовоний, где 3D-фигурки жуков, оленей и пчел поддерживают ароматические палочки.

В палитре ароматов для свечей и благовоний 4 вида: Inventum (аромат с нотами дамасской и таифской роз), Fumus (интенсивный аромат березы, смешанный с нотами апельсиновых листьев и пчелиного воска), Herbosum (ароматы листьев томатов и растений, смешанные с ароматом длинной травы, приправленной базиликом и лимонником) и Esotericum (горьковатый аромат севильских апельсинов с нотами жасмина, кожи и соли).

Коллекция мебели привлекает не только дизайном, но и функциональностью: кресла необычной формы, обитые ярким цветочным жаккардом, деревянные стулья с высокими спинками и мягкими сиденьями, металлические столы-трансформеры.

Фото: Bosco

Главные герои принтов - кошки, пчелы и ревущие тигры. Контрастные двуцветные подушки различных форм украшены кисточками. Они выполнены в бархате и расшиты розами, змеями и тиграми. Для разделения жилого пространства на зоны в коллекции представлены декоративные складные ширмы, облицованные бархатом. Поверхности ширм украшены принтами: сады и ананасы, геометрия и осьминоги - каждый рисунок напоминает о коллекциях prêt-à-porter Gucci. Наконец, в коллекции Gucci Décor представлены обои из шелка, винила и бумаги с дизайном, отсылающим к знаменитому орнаменту Gucci Flora.

Фото: Bosco

Познакомиться с коллекцией Gucci Décor можно на pop-up выставке, которая проходит на линии Петровского Пассажа до конца октября. После этого коллекция "переедет" в стационарное пространство Bosco Casa.