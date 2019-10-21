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21.10.2019 13:03
Рубрика: Власть

Путин поздравил Нетаньяху с юбилеем

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием.

Лидеры обсудили по телефону вопросы двусторонней повестки и ситуации в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Путин также направил Нетаньяху поздравительную телеграмму, где отметил высокий авторитет израильского премьера и внутри страны, и за рубежом. "В России Вас знают как принципиального сторонника укрепления дружественных связей между нашими государствами", - отметил он.

Президент России подчеркнул, что ценит конструктивные и деловые отношения с Нетаньяху и рассчитывает на продолжение содержательного диалога. Путин пожелал израильскому премьеру здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

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