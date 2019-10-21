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21.10.2019 04:25
Рубрика: Власть

Путин: РФ готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество с Африкой

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, хотя некоторые западные страны идут по другому пути. Об этом заявил президент России Владимир Путин в преддверии саммита Россия - Африка, который на этой неделе откроется в Сочи.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Президент подчеркнул, что речь идет не о переделе богатств континента, а о цивилизованной и развивающейся в правовом русле конкуренции за сотрудничество с Африкой. Ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран, пытаясь вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся эксплуатировать континент без оглядки на тех, кто там живет, на экологию и другие риски. Вероятно, считает Путин, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой, пишет ТАСС.

По его словам, Россия и Африка готовы вместе отстаивать общие экономические интересы, защищать их от односторонних санкций. "Мы не дружим с кем-либо против кого-либо и решительно отвергаем какие бы то ни было геополитические игры вокруг Африки", - подчеркнул Владимир Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Африка Президент
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