Путин: Странам Африки нужна помощь в борьбе с террористами

Страны Африки не смогут в одиночку справиться с террористами. Им нужна существенная помощь. И Россия готова ее оказать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что высокую активность в Северной Африке, в Сахаро-Сахельской зоне, районе озера Чад и на Африканском Роге проявляют многочисленные террористические организации, включая ИГИЛ (запрещена в РФ).

"Продолжим курс на расширение контактов между спецслужбами и правоохранительными структурами", - подчеркнул российский лидер. Речь идет о борьбе не только с терроризмом, но и организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством.

Напомним, на этой неделе в Сочи пройдет саммит Россия - Африка, лозунг которого "За мир, безопасность и развитие".