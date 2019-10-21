Путин заявил о попытках Запада мешать сотрудничеству с Африкой

Ряд западных государств прибегает к запугиванию и шантажу правительств африканских стран в попытке вернуть влияние и "выкачивать сверхприбыли", а чтобы никто не мешал, препятствуют установлению более тесных отношений России с континентом. Москва отвергает геополитические игры вокруг Африки и готова не к "переделу" богатств региона, а к конкуренции за сотрудничество.

Об этом президент РФ заявил в интервью ТАСС по случаю проведения в Сочи саммита Россия - Африка (24 октября). Россию и африканские государства связывают традиционно дружественные отношения и многие лидеры стран континента помнят об этом, отметил Владимир Путин. Развитие взаимовыгодных связей с африканскими странами и их интеграционными объединениями - в числе российских внешнеполитических приоритетов.

"Ожидаем, что в Сочи наши африканские коллеги, представители деловых кругов привезут солидный пакет предложений, направленных на расширение двусторонних отношений. А руководители африканских региональных организаций поделятся соображениями, как нам сообща развивать многостороннее сотрудничество", - подчеркнул глава государства. И у России есть планы по наращиванию связей с Африканским континентом. После обсуждения идеи будут систематизированы и отражены в итоговой декларации.

"Сегодня российско-африканские связи находятся на подъеме", - оценил Путин, отметив также помощь, которую Россия оказывает континенту вместе с мировым сообществом, в том числе в сокращении долгов, в борьбе с инфекционными болезнями, преодолении последствий стихийных бедствий, урегулировании конфликтов и предупреждении кризисов.

Россия поддерживает стремление африканских государств проводить независимую, самостоятельную политику, "самим, без навязанных подсказок, определять свое будущее", продолжил президент. "При этом мы не обуславливаем свою поддержку, предлагаемые совместные проекты развития политическими или иными условиями, так называемыми эксклюзивными, а на деле кабальными экономическими и торговыми преференциями, не навязываем свою позицию, а уважаем предложенный самими африканцами принцип "африканским проблемам - африканские решения", - объяснил он.

В ближайшие пять лет инвестиции в Африку будут очень большими: в процессе подготовки и реализации - инвестпроекты с российским участием на миллиарды долларов. "В свою очередь, ожидаем, что наши партнеры создадут необходимые стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса, механизмы защиты вложений, обеспечат благоприятный инвестиционный климат", - сказал глава государства.

"Африка все больше становится континентом возможностей. Она обладает огромными ресурсами... Расширяются внутренний рынок и потребление. А где открываются существенные перспективы для инвестиций, для извлечения выгоды, там возникает конкуренция, к сожалению, порой выходящая за рамки приличий", - отметил Путин. "Мы видим, как ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран. Подобными методами они пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся - уже в "новой обертке" - выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей, живущих здесь, и на экологические и другие риски. Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой", - сказал он.

Россия готова не к "переделу" богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой. "Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле", - пояснил глава государства. "И конечно, мы нацелены вместе с нашими африканскими партнерами отстаивать общие экономические интересы, защищать их от односторонних санкций, в том числе путем снижения доли доллара и перехода на другие валюты во взаимных расчетах", - объявил он.

Путин убежден, что африканцы не заинтересованы в эскалации противостояния крупных держав на континенте, а предпочли бы, чтобы соперничество сменилось на сотрудничество в противодействии таким вызовам, как терроризм, преступность, наркоторговля, неконтролируемая миграция, нищета, опасные инфекционные заболевания. "Мы не дружим с кем-либо против кого-либо и решительно отвергаем какие бы то ни было геополитические игры вокруг Африки", - заявил он.

Говоря о кредитах африканским странам, российский лидер подчеркнул, что они носят рыночный характер. И рассказал, что по программе "долг в обмен на развитие" реализуются межправительственные соглашения с Мадагаскаром, Мозамбиком и Танзанией. По аналогии с ними планируется урегулировать остаток задолженности Эфиопии (163,6 миллиона долларов) - проект соглашения согласовывается. Москва осуществляет взносы в международные программы содействия Африке. А иногда помощь оказывается в натуральной форме: например, поставками "КамАЗов". "При этом использование новых финансовых механизмов отнюдь не означает отказа от предоставления кредитов", - пояснил он.

Соглашения о ВТС действуют с более чем тридцатью африканскими странами, констатировал глава государства. Россия продолжит вносить вклад в подготовку военных кадров, участвовать в обучении африканских миротворцев. Говоря про гуманитарную помощь, Путин подчеркнул, что она направляется не за счет сокращения финансирования внутренних программ. А участие в борьбе с бедностью, опасными болезнями, другими угрозами глобального характера, купирование потенциальных рисков "на дальних подступах" полностью соответствует нашим национальным интересам.

"Ситуация во многих районах Африки остается нестабильной: не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, продолжаются острые политические и социально-экономические кризисы", - оценил глава государства. Высокую активность проявляют многочисленные террористические организации, а вооруженные силы и органы правопорядка ряда африканских стран не способны в одиночку противодействовать боевикам и нуждаются в помощи, сказал он. Россия продолжит курс на расширение контактов между спецслужбами и правоохранительными структурами африканских стран в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством.

Африканцам нужно помочь самим решать проблемы безопасности, что позволит укрепить государства континента. "А значит, и ситуация в мире в целом станет более стабильной и предсказуемой", - заключил президент.