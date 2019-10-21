Глава Белгородского района арестован по обвинению во взятке

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте главы Белгородского района Анатолия Попкова, задержанного несколько дней назад.

Как сообщили в управлении ФСБ по Белгородской области, по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ России и УФСБ России по Белгородской области совместно с ГУ РОВД СК России, ему инкриминируется получение взятки от представителя юридического лица.

В управлении напомнили, что в отношении Анатолия Попкова заведено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России "Получение взятки в особо крупном размере".