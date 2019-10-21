Рязанское МЧС опровергло данные о "забытом" во время эвакуации кинозале

Рязанка заявила, что во время эвакуации в ТЦ "Барс" сотрудники забыли про целый кинозал с детьми. Официальный комментарий МЧС это опровергает.

ЧП произошло в воскресенье. Рязанка Софья Селиванова написала в Facebook, что ее дочь была в кинотеатре в ТЦ "Барс", а она ждала ее в коридоре. Пожарной сигнализации она не слышала, когда началась "тихая суматоха", минут десять пыталась выяснить, что случилось. Узнав об эвакуации, пошла в зал, где продолжалась трансляция мультфильмов, забрала своих детей и сообщила зрителям о случившемся. Следом за ней пришла сотрудница торгового центра и показала, где запасной выход.

"Персонал не то что совсем не обучен, персонала там не было. Не было ни одного охранника, ни работника зала, и даже девушка из бара с попкорном успела уйти", - пишет Софья Селиванова.

Официальная версия случившегося иная. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Гавриков сообщил "РГ", что в 17:52 в ТЦ "Барс" сработала система противопожарной защиты. Предполагаемому возгоранию был присвоен второй номер, на место сразу же выехали пожарные расчеты.

- Пожарные прибыли к торговому центру через 6 минут. На момент прибытия персонал ТЦ уже начал эвакуацию людей. Всего было выведено более 300 человек. ТЦ "Барс" был эвакуирован полностью, - рассказал официальный представитель ведомства.

По его словам, все системы оповещения работали, что подтвердили как сотрудники МЧС, так и сторонние люди. Прибывшие на место пожарные возгорания не обнаружили - это было ложное срабатывание противопожарной сигнализации. Тем не менее, в ведомстве заверили, что эвакуированы были все - в помещениях торгового центра людей не осталось.