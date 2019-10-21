В Москве начали готовиться к маршу на Красной площади

С 22 октября начнется перекрытие дорог для подготовки к проведению марша в честь 78-ой годовщины военного парада на Красной площади. Об этом сообщает Информационный центр транспортного комплекса города.

Движение будут перекрывать на Васильевском Спуске, улице Ильинка от Новой площади до Красной площади и улице Варварка от Старой площади до Красной площади 22, 24, 28, 30 октября,1 ноября с 14.00 до 20.00. А 5, 7 ноября на этих же участках с 6.00 до 13.00 Ограничения на движение будут введены 7 ноября на улице Моховой с 8.00 до 12.00 и на улице Петровка с 11.00 до 14.30.

7 ноября на Красной площади в Москве пройдет марш, посвященный военному параду на Красной площади, который состоялся в 1941 году. В марше примут участие курсанты военных вузов, представители Минобороны, реконструкторы исторических клубов и другие.