Видео: Под Белгородом воссоздали непобедимую крепость

Город-крепость Яблонов воссоздали по чертежам XVII века: журналисты ОТР показали необычный музей таким, каким его видят сотни туристов.

Древний острог, служивший для защиты от татаро-монгольских набегов в те времена, воссоздан до мельчайших подробностей. Лес для бревенчатых стен везли из Архангельска, только теперь древесину обработали специальными составами - чтобы служила дольше.

Сама крепость Яблонов столетия назад постоянно подвергалась набегам неприятеля, однако, несмотря на усилия противника, не была взята ни разу. Впрочем, туристам предлагают познакомиться не только с историей ратных подвигов, но и бытом людей, которые жили здесь три века назад. Например, современным рукодельницам предлагают попробовать силы в ткачестве, а мужчинам - познакомиться с мастерством кузнеца. Музей уже посещают как белгородцы, следившие за строительством необычного музея, так и жители других регионов.