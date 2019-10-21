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21.10.2019 07:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Колыме Росимущество заставили уничтожить 340 кг красной икры

Текст: Юлия Гарднер

Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку законности действий Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Это ведомство отказалось уничтожать красную икру, которая была вещественным доказательством по уголовным делам о браконьерстве.

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Суд разрешил ликвидировать 339,45 килограмма соленой кетовой икры, так как экспертиза признала ее небезопасной. Несмотря на это, Росимущество отказывалось выполнять судебное решение.

"Это привело к существенному увеличению затрат на выплату процессуальных издержек, которые подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета", - сообщается на сайте колымской прокуратуры.

Магаданский городской суд удовлетворил исковое заявление природоохранного прокурора, обязав Росимущество уничтожить икру.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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