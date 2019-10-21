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21.10.2019 06:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Паралимпийцы-горнолыжники более чем из 17 стран встретятся на Сахалине

Текст: Евгения Шерешевская

Этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту (Para Alpine Skiing World Cup) пройдет с 9 по 21 февраля 2020 года на базе спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. Как сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области, об этом шла речь на встрече губернатора Валерия Лимаренко со специалистами Международного паралимпийского комитета.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Региону предстоит принять порядка 200 гостей более чем из 17 стран мира - спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения, а также их сопровождающих. Паралимпийцы померяются силами в слаломе-гиганте, слаломе, супер-гиганте, супер-комбинации и скоростном спуске.

Планируется, что этап Кубка мира по горным лыжам среди паралимпийцев пройдет на Сахалине не только в 2020 году, но и в последующие два года, в том числе накануне Паралимпийских игр в Пекине. Участники встречи в региональном правительстве также обсудили возможность проведения в 2027 году на Сахалине паралимпийского чемпионата мира по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону.

У региона для этого есть и опыт, и необходимая инфраструктура. В том, что для спортсменов созданы отличные условия, представители Международного паралимпийского комитета смогли убедиться, посетив спортивные объекты.

- На горнолыжных трассах учитываются все технические требования, международные стандарты и, что самое важное, - соблюдается техника безопасности, - отметил генеральный директор Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта Димитрий Лазаровский.

На Сахалине ежегодно проходит этап Кубка Азии с участием сильнейших спортсменов 15 стран. С 2016 года регион принимает чемпионат России среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году Южно-Сахалинск стал столицей первых зимних международных игр "Дети Азии".

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