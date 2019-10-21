Учебный корабль Балтийского флота побывал в порту Сахалина

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" побывал в порту Корсакова, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

На борту судна на остров из Петропавловска-Камчатского прибыли офицеры и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова, Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища и Военно-морского института ВУНЦ ВМФ Санкт-Петербурга. К берегам Камчатки корабль прошел по Северному морскому пути из Североморска.

В Корсакове и Южно-Сахалинске офицеры и курсанты вместе с сахалинскими юнармейцами возложили венки к мемориалам воинской славы, посетили музеи и исторический парк "Россия - моя история". Также состоялась дружеская матчевая встреча по футболу с участием курсантов.

С Сахалина "Перекоп" отправился во Владивосток, а после смены большей части состава учебному кораблю предстоит плавание до Севастополя.