В Хабаровске пропавшую мать двоих детей нашли убитой

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.

Пять дней назад 40-летняя мать двоих детей, младшему из которых исполнился месяц, пошла получать посылку и не вернулась. Спустя день поисков ее нашли мертвой на пустыре в Краснофлотском районе города. На теле имелись следы насильственной смерти.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах, преступника ищут опытные следователи и криминалисты. Точные обстоятельства преступления устанавливаются.

Официальных комментариев СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО пока не дает.