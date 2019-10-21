Во Владивостоке проверят видео с не пропустившей скорую машиной

Полиция Владивостока начала проверку после публикации видеозаписи, где внедорожник не пропускает машину скорой помощи, сообщает РИА Новости.

Запись была сделана в центре города, рассказал агентству представитель регионального управления МВД. На ней легко угадывается улица Алеутская.

Видно, как белый Toyota Land Cruiser Prado движется в пробке по левой полосе и не дает проехать скорой. Хотя машины в соседнем ряду уступают внедорожнику место. Обнародование записи вызвало большой общественный резонанс. Кадры собрали в соцсетях сотни возмущенных комментариев.

"Проводится проверка, видеозапись приобщена к материалам административного расследования", - сообщили в МВД.

