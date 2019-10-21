Ижевчанин срубил в Крыму на поделки редкий можжевельник

Житель Ижевска срубил в Крыму на поделки можжевельник, внесенный в Красную книгу республики. Это произошло на территории государственного природного заказника регионального значения "Папая-Кая", сообщает пресс-служба минприроды региона.

Сначала на ижевчанина составили административный протокол по статье 8.39 "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях", а после того, как экспертиза подтвердила, что срубленное растение - редкое, мужчину хотят привлечь еще и по статье 8.35 "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений".

По ней нарушителю грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей и конфискация орудия. Материалы дела для принятия решения направлены мировому судье.

- Минприроды Крыма напоминает о необходимости соблюдения установленных режимов особо охраняемых природных территорий и призывает жителей и гостей Крыма беречь природу, - говорится в сообщении ведомства.