Кировчанина арестовали за попытку убийства и нападение на полицейского

31-летнего жителя Кирова арестовали за попытку убить сожительницу и нападение на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области.

Вечером 16 октября обвиняемый пришел на съемную квартиру женщины на улице Левитана. Пара поругалась, кировчанин несколько раз ударил свою гражданскую супругу ножом, а потом с места происшествия скрылся. Вовремя оказанная медицинская помощь спасла женщину.

17 октября, после того, как мужчину задержали, обвиняемый ударил полицейского кулаком в лицо.

По факту происшествия возбудили два уголовных дела по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК России ("Покушение на убийство") и статье 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и причины конфликта. Кировчанина заключили под стражу.