В Ижевске мужчина напал с ножом на трех посетителей кафе

В Ижевске 34-летний мужчина напал с ножом на трех посетителей кафе по улице Люллинской. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В заведении он встретил свою бывшую сожительницу. Между парой произошла ссора.

Трое посетителей кафе, в компании которых была женщина, стали ее защищать. В итоге мужчина ударил их самодельным ножом, а затем сам вызвал скорую помощь.

Двух пострадавших с колото-резаными ранами доставили в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). До избрания меры пресечения подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. За совершенное преступление ему грозит до 10 лет тюрьмы.