В Нижнем Новгороде на продажу выставили 34-метровое колесо обозрения

В Нижнем Новгороде на сервисе "Авито" выставили на продажу 34-метровое колесо обозрения из парка "Швейцария". Аттракцион предлагается приобрести за 22 миллиона рублей.

Как следует из объявления, колесо находится в отличном состоянии: оно было произведено в Италии в 2007 году. В аттракционе 24 кабины на 6 мест. Как пояснил "РГ" заместитель директора компании "Карусель-НН" Виталий Михалко (эта организация эксплуатирует аттракционы в парке), обращения от потенциальных покупателей уже поступают. Причина продажи - новая концепция парка.

- Колесо нам обошлось в миллион евро по ценам 2007 года, заказывали напрямую у итальянцев. Жалко расставаться, конечно. Но нам объяснили, что колесо в концепцию не вписывается. Хотя это странно: во всем мире такие аттракционы - определенный тренд. Мы рассматриваем варианты переноса колеса в другой город, в том числе, - сообщил Виталий Михалко.

Он пояснил, что в Нижнем Новгороде остается только одно 22-метровое колесо обозрения - в Сормовском парке. Аттракцион в парке "Швейцария" может находиться, согласно договору, на своем месте до конца января, после чего в течение трех месяцев он должен быть демонтирован.