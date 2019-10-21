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21.10.2019 18:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде на продажу выставили 34-метровое колесо обозрения

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде на сервисе "Авито" выставили на продажу 34-метровое колесо обозрения из парка "Швейцария". Аттракцион предлагается приобрести за 22 миллиона рублей.

Фото: Instagram.com/achillcat/
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Как следует из объявления, колесо находится в отличном состоянии: оно было произведено в Италии в 2007 году. В аттракционе 24 кабины на 6 мест. Как пояснил "РГ" заместитель директора компании "Карусель-НН" Виталий Михалко (эта организация эксплуатирует аттракционы в парке), обращения от потенциальных покупателей уже поступают. Причина продажи - новая концепция парка.

- Колесо нам обошлось в миллион евро по ценам 2007 года, заказывали напрямую у итальянцев. Жалко расставаться, конечно. Но нам объяснили, что колесо в концепцию не вписывается. Хотя это странно: во всем мире такие аттракционы - определенный тренд. Мы рассматриваем варианты переноса колеса в другой город, в том числе, - сообщил Виталий Михалко.

Он пояснил, что в Нижнем Новгороде остается только одно 22-метровое колесо обозрения - в Сормовском парке. Аттракцион в парке "Швейцария" может находиться, согласно договору, на своем месте до конца января, после чего в течение трех месяцев он должен быть демонтирован.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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