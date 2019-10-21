В Оренбуржье мужчина напал с топором на участкового

В Оренбуржье задержан мужчина, напавший с топором на участкового. Для усмирения хулигана пришлось применить табельное оружие.

Как сообщило УМВД по региону, инцидент произошел в городе Ясный. В полицию поступил сигнал от 43-летней женщины о том, что ее избивает 48-летний сожитель.

На вызов прибыли старший участковый и водитель дежурной части. Однако дебошир оказал сопротивление: он нанес удар участковому, а затем схватил топор и угрожал полицейским расправой. В этой ситуации участковым было принято решение о применении табельного оружия, сделав два предупредительных выстрела.

- Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан, но мужчина успел нанести удар топором по служебному автомобилю, - уточнили в УМВД по Оренбургской области.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.