Видео: Под Самарой обнаружена старинная ладья

В районе Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка жители монастыря нашли в Волге старинную ладью. Идентифицировать объект помогли ученые Самарского государственного технического университета, организовав несколько экспедиций с участием профессиональных водолазов и представителей научно-производственной компании "Экран".

Обследование находки, лежащей под водой на 10-метровой глубине, вели с помощью специальных подводных ультразвуковых сканеров и подводного робота (глайдерона), разработанного в СамГТУ. Результат поразил исследователей: размер затонувшей лодки порядка полусотни метров в длину и 20 метров в ширину. Большая часть затонувшего корабля находится в песке, однако на УЗИ-снимках хорошо просматривается корма и сохранившиеся шпангоуты, а на видеосъемке можно увидеть большую цепь и старинные канаты.

Во время погружений с объекта был взят фрагмент древесины и полуметровый металлический кованый гвоздь. Радиоуглеродный анализ деревянной частицы ладьи делался в лаборатории Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН (Томск). В результате исследования был установлен возраст объекта - 1415 год (±85 лет). Даже с учетом погрешности результат данного исследования свидетельствует о том, что в Волге лежит корабль, созданный и затонувший еще до эпохи Ивана Грозного.

- Если полученная в результате проведенного радиоуглеродного анализа датировка верна, то данное судно относится ко второй половине XIV-XV векам, - комментирует доктор исторических наук, заведующая кафедрой "Социология, политология и история Отечества" СамГТУ Екатерина Семенова. - Хотя территория Поволжья в указанный период еще не входила в состав русской государственности, славянские поселения по берегам Волги находились, а сама Волга являлась судоходной артерией, которую использовали представители различных государств. Возникает много вопросов по поводу принадлежности и назначения этого старинного судна. Оно может быть азиатского, скандинвского или западноевропейского происхождения. По имеющимся данным сложно судить, использовалось ли оно в торговых или в военных целях. Следует подчеркнуть, что для точной идентификации объекта и ответа на многочисленные возникающие вопросы требуется проведение еще целого ряда серьезных исследований. Однако уже сейчас можно сказать, что сохранившегося судна подобных размеров, соотносимого с датируемым периодом ранее в акватории Среднего Поволжья и, в частности, в пределах территории Самарской области еще не находили.

Фрагмент металлического гвоздя из ладьи ученые изучали разными методами в химических лабораториях Самарского политеха (рентгено-флуоресцентная спектроскопия) и Самарского университета (атомно-эмиссионная спектроскопия). Результаты двух анализов практически совпали, показав, что гвоздь на 99,5% состоит из железа. По мнению ученых, это указывает на средневековый возраст фрагмента, поскольку более или менее современные металлы представляют собой легирующие сплавы.

По мнению ученых, находка представляет историческую и культурную ценность. В частности, этот объект поможет уточнить, в каких отношениях были территории Среднего Поволжья, Верхней и Нижней Волги, как осуществлялась торговля и т.д. Уникальной самарская ладья является в силу своего возраста. Так, нижегородской беляне, найденной несколько лет назад в Ветлуге, обмелевшем притоке Волги, 300-400 лет. XVII - XVIII веками датируется и вытегорская ладья из Онежского озера, считающаяся "динозавром отечественного судостроения".