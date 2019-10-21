Житель Нижегородской области поплатился жизнью за слова об обеде

55-летняя жительница Сарова Нижегородской области убила сожителя за то, что он посчитал приготовленный ею обед невкусным. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Трагедия произошла днем 18 октября в доме по улице Академика Харитона. Обиженная женщина ударила мужчину ножом в грудь. Рана оказалось смертельной.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемая задержана и уже созналась в убийстве. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.