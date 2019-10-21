40-летнего жителя Удмуртии осудили за истязание семьи. Об этом сообщает пресс-служба Якшур-Бодьинского районного суда республики.

Мужчина, будучи пьяным, год регулярно издевался над женой, восьмилетней падчерицей и четырехлетней дочерью: избивал их руками, ремнем и другими предметами, вырывал волосы, не разрешал спать по ночам, вставлял спички между пальцами.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК России ("Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями").

Мужчина попросил суд рассмотреть дело в особом порядке. В качестве смягчающих обстоятельств учтено, что свою вину он признал, раскаялся в содеянном, принес явку с повинной и помогал расследованию преступления.

В число отягчающих обстоятельств включили повторное совершение преступления и состояние алкогольного опьянения.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет исправительной колонии строгого режима.