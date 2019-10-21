Более 30 паспортов восстановили пострадавшим при ЧП на дамбе под Красноярском

Сотрудники МВД приняли от пострадавших при прорыве дамбы 36 заявлений об утрате паспортов и шесть - об утрате водительских удостоверений. Для этих целей на месте трагедии организованы пункты, куда можно обратиться за восстановлением документов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, двое из обратившихся - иностранные граждане.

За ночь были изготовлены 34 паспорта. Часть из них направлены в больницы, где находятся пострадавшие. Работа с ними будет вестись с привлечением представителей их государств в России.

Водительские удостоверения сейчас изготавливаются в Краснокаменске.

Напомним, 19 октября в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. Селевая волна высотой в несколько метров затопила два общежития в вахтовом поселке, где жили старатели. По последним данным, 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, 18 госпитализированы.