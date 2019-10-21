Новосибирец подал судебный иск из-за шума вертолетов

Житель Новосибирска подал в Железнодорожный районный суд административный иск на региональное управления Роспотребнадзора.

Как рассказали в пресс-службе суда, истец пытается оспорить "бездействие" ведомства в отношении регулярных полетов винтокрылых машин.

Вертолеты мешают новосибирцу отдыхать по ночам. Они кружат над Заельцовском районом на малых высотах, что сопровождается недопустимыми шумовыми нагрузками. По мнению заявителя, это нарушает покой жителей района и их право на отдых в ночное время.

Еще в мае этого года сибиряк обратился в областное управление Роспотребнадзора с просьбой проверить законность самих полетов беспокойной воздушной техники в ночное время прямо над крышами домов. Он настаивал на проверке соблюдения допустимых уровней звукового давления на территории жилой застройки.

Однако ведомство отказало в проведении таких замеров, ссылаясь на невозможность проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Тем самым, уверен истец, его права были нарушены.