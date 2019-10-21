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21.10.2019 10:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирец подал судебный иск из-за шума вертолетов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Новосибирска подал в Железнодорожный районный суд административный иск на региональное управления Роспотребнадзора.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Как рассказали в пресс-службе суда, истец пытается оспорить "бездействие" ведомства в отношении регулярных полетов винтокрылых машин.

Вертолеты мешают новосибирцу отдыхать по ночам. Они кружат над Заельцовском районом на малых высотах, что сопровождается недопустимыми шумовыми нагрузками. По мнению заявителя, это нарушает покой жителей района и их право на отдых в ночное время.

Еще в мае этого года сибиряк обратился в областное управление Роспотребнадзора с просьбой проверить законность самих полетов беспокойной воздушной техники в ночное время прямо над крышами домов. Он настаивал на проверке соблюдения допустимых уровней звукового давления на территории жилой застройки.

Однако ведомство отказало в проведении таких замеров, ссылаясь на невозможность проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Тем самым, уверен истец, его права были нарушены.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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