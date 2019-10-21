В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год

Пополнение доходной части бюджета Новосибирской области должно стать трендом трех ближайших лет. Как подчеркнул губернатор Андрей Травников на заседании регионального правительства, где обсуждался главный финансовый документ региона, необходимо не только сохранить, но и увеличить динамику роста доходов региональной казны.

- Динамика по собственным доходам от 8 до 10,5 процента ежегодно - достойный результат, - отметил руководитель области. - Но весь следующий год, да и вся трехлетка 2020-2022 годы, должны пройти под лозунгом еще большего пополнения доходной базы нашего бюджета. Да, увеличение планки сверх десяти процентов прироста ежегодно - это достаточно амбициозная цель. Но цель интересная, а самое главное - необходимая.

В числе основных приоритетов бюджета следующего года - увеличение зарплат основным социально важным категориям работников бюджетной сферы, а также социальных расходов. По словам главы областного министерства финансов Виталия Голубенко, идеологический каркас бюджета учитывает стратегические поручения президента, отмеченные в Указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим. Расходы по сегодняшним оценкам составят 177,5 миллиарда с учетом ожидаемых переходящих остатков этого года. Помимо увеличения расходов на зарплаты бюджетникам, индексированные и новые меры соцподдержки, основные затраты будут связаны, например, с дорожным строительством, возведением крупных инфраструктурных объектов.

Реализация региональных программ подразумевает расходы более чем в 29 миллиардов рублей. Большая часть этих мероприятий направлены на развитие человеческого капитала в сфере здравоохранения, образования, демографии, культуры. Кроме того, 5,5 миллиарда рублей предусмотрены на создание комфортной для проживания среды. Проект бюджета направлен в Министерство финансов РФ, а после получения их заключения будет внесен на рассмотрение в Заксобрание Новосибирской области.