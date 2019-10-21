В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год

- Динамика по собственным доходам от 8 до 10,5 процента ежегодно - достойный результат, - отметил руководитель области. - Но весь следующий год, да и вся трехлетка 2020-2022 годы, должны пройти под лозунгом еще большего пополнения доходной базы нашего бюджета. Да, увеличение планки сверх десяти процентов прироста ежегодно - это достаточно амбициозная цель. Но цель интересная, а самое главное - необходимая.
В числе основных приоритетов бюджета следующего года - увеличение зарплат основным социально важным категориям работников бюджетной сферы, а также социальных расходов. По словам главы областного министерства финансов Виталия Голубенко, идеологический каркас бюджета учитывает стратегические поручения президента, отмеченные в Указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим. Расходы по сегодняшним оценкам составят 177,5 миллиарда с учетом ожидаемых переходящих остатков этого года. Помимо увеличения расходов на зарплаты бюджетникам, индексированные и новые меры соцподдержки, основные затраты будут связаны, например, с дорожным строительством, возведением крупных инфраструктурных объектов.
Реализация региональных программ подразумевает расходы более чем в 29 миллиардов рублей. Большая часть этих мероприятий направлены на развитие человеческого капитала в сфере здравоохранения, образования, демографии, культуры. Кроме того, 5,5 миллиарда рублей предусмотрены на создание комфортной для проживания среды. Проект бюджета направлен в Министерство финансов РФ, а после получения их заключения будет внесен на рассмотрение в Заксобрание Новосибирской области.