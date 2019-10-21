Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.10.2019,  
12:09
Текст:  Светлана Цыганкова

Модернизированные танки Т-72Б3 оснастили отечественным тепловизором

Уралвагонзавод поставил в министерство обороны РФ танки Т-72Б3. Бронемашины укомплектованы современным тепловизионным каналом отечественного производства.

Фото: Пресс-служба губернатора Забайкальского края
Видео: БРДМ-2М обстрелял Т-62МВ

Об этом сообщила пресс-служба Уралвагонзавода, входящего в Ростех. Модернизированные танки прошли все виды испытаний и приняты военным представительством. Все операции проводились по условиям государственного контракта.

Работы по капитальному ремонту танков Т-72Б с модернизацией до уровня Т-72Б3 предприятие выполнило в нынешнем году. Модернизация коснулась практически всех технических систем танка. В результате этого улучшилась маневренность, огневая мощь и уровень защищенности. А еще  Т-72Б3 укомплектован новыми силовыми установками, современными цифровыми средствами связи, системами управления огнем с автоматом сопровождения цели. Механик-водитель получил дисплейные комплексы.

Т-72Б3 - основной танк. Боевая масса - 46 тонн. Экипаж - три человека. Основное оружие - гладкоствольная пушка 2А46М калибра 125 миллиметров, или 2А46М-5, с улучшенной баллистикой и ресурсом. Высокая точность огня обеспечивается современным баллистическим вычислителем и стабилизатором.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
США отказались от дискет в ядерном оружии 12:03
У западной границы России разместили новейшие истребители 16.10.2019
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов "Бук-М3" 16.10.2019
танки
Фото: Олег Кирьянов/РГ
На выставке в Сеуле показали оружие будущего 20.10.2019
Турецкие танки и БМП с хлипкими решетками на броне замечены в Сирии 18.10.2019
Почему Алжир выбрал российский вариант модернизации Т-72 16.10.2019
модернизация
На западе России обновили самые большие в мире пушки 15.10.2019
Модернизированная "Шилка" станет "скрытным убийцей" 07.10.2019