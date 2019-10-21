На фрегате "Адмирал Касатонов" начались государственные испытания

Параллельно с заводскими на новейшем фрегате "Адмирал Касатонов" начались государственные испытания.

- По их программе уже закрыто 18 удостоверений из 80. Комиссия государственной приемки проверила работу главной энергетической установки, систем навигации и связи, палубных механизмов, условий жизни экипажа, - рассказали в пресс-службе построившей корабль "Северной верфи".

Тестирование фрегата в море продлятся до декабря. Сейчас корабль находится в зоне ответственности Северного флота, где предстоит служить "Адмиралу Касатонову". На ноябрь намечены испытания оружия, боевых систем и комплекса авиационного оборудования.

Новый фрегат - первый серийный корабль проекта 22350, за свои возможности уже прозванный "хозяином морей". Основу вооружения "Адмирала Касатонова" составляют крылатые ракеты: 16 "Калибров" и "Ониксов". Еще 32 ракеты зенитного комплекса "Редут" прикрывают корабль от атаки с воздуха, им помогают скорострельные автоматы "Палаш". Противолодочное вооружение представлено торпедами и противоторпедами комплекса "Пакет-НК". Предусмотрено базирование в палубном ангаре многоцелевого вертолета Ка-27.