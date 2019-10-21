В Мурманске на старом складе вспыхнуло машинное масло

В Мурманске на территории судоверфи загорелось складское помещение на улице Траловой, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области. По данным ведомства, в одноэтажном здании загорелись емкости с отработанным машинным маслом.

- Информация о возгорании поступила по системе 112 21 октября в 04.16, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС. - В связи с сильным задымлением и открытым пламенем сначала пожару был присвоен ранг 1 бис. Затем уровень пожара был поднят до второго номера сложности. Его площадь составила 500 квадратных метров.

К счастью, в горящем помещении никого не оказалось, поэтому эвакуация людей не потребовалась. Пострадавших и погибших нет, подчеркнули в ГУ МЧС. К тушению огня привлечены 37 человек и 13 единиц техники.