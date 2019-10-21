Вологодских почтальонов пересадят на велосипеды

Вологодские почтальоны получат новые велосипеды для доставки корреспонденции. Таким образом будут улучшены условия их труда. Всего купят 388 велосипедов.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодчины, подобный вид транспорта особенно актуален для сельской местности. А 70 процентов региональных почтовых отделений как раз там и находятся. Средняя протяженность участка на селе может составлять более десяти километров.

Больше всего двухколесного транспорта получат почтальоны Сокольского района - 75 штук, череповецкие и вологодские - 67 и 60 велосипедов. Почтальонам из Великого Устюга выдадут 50 велосипедов, из Бабаево и Никольска - по 35. Оставшиеся распределят между сотрудниками еще нескольких муниципальных районов.

У новых велосипедов алюминиевые обода с усиленным двойным профилем, стальная рама, светоотражатели. А еще багажник и передняя корзина на десять килограммов.