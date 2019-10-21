Большой потенциал: новую российскую бронетехнику оценили в США

В США заинтересовались новой бронетехникой, разработанной в России. Речь идет о БМП Т-15 "Армата", БМП "Курганец-25" и САУ "Коалиция".

The National Interest пишет, что БМП Т-15 "Армата" спроектирована с таким расчетом, чтобы обеспечивать надежную защиту. По этой причине двигатель расположен в передней части машины. На ней также установлен комплекс активной защиты и динамического бронирования "Малахит". Кроме того, БМП хорошо защищена композитной броней. Машина вооружена 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом ПКТ и четырьмя усовершенствованными противотанковыми ракетами "Корнет-М". Также Т-15 может в качестве альтернативного вооружения использовать 57-мм пушку.

У T-15 имеется двигатель мощностью 1500 л. с. с двумя внешними задними топливными баками. Соотношение мощности и веса оценивается в 31 лошадиную силу на тонну. В публикации приводится сравнение: отношение мощности к весу M1 Abrams составляет 24-27 л. с. на тонну.

БМП на платформе "Курганец-25" Фото: Алексей Моисеев

Описывая Курганец-25, The National Interest отмечает, что конструкция машины может эффективно защищать экипаж и десант от СВУ.

"Курганец имеет высокое соотношение мощности и веса 32 л.с. на тонну из-за небольшой массы. Он является амфибией с убирающимся волнорезом и двумя водометными струями, которые расположены довольно низко в задней части корпуса. Как минимум одна из конфигураций башни "Курганца" используется на Т-15, что упрощает производство. Речь идет о беспилотной 30-мм боевом модуле, оснащенном противотанковыми ракетами "Корнет-М", - пишет американское издание.

Как отмечает The National Interest, САУ 2С35 "Коалиция" является заменой САУ 2С19 "Mстa-С". Благодаря автоматизации, экипаж этого самоходного 152-мм орудия удалось сократить до трех человек - командира, водителя и стрелка. Дальность стрельбы "Коалиции" оценивается более чем в 70 километров. А самой сильной стороной артустановки является ее скорострельность.

"Экипаж из трех человек теоретически может обеспечить невероятную скорость стрельбы в шестнадцать выстрелов в минуту. Возможно, это будет самая высокая скорость среди всех самоходных орудий. Для сравнения, американский вариант M109 SPG имеет скорострельность всего четыре выстрела в минуту, хотя сейчас она проходит модернизацию, в результате которой этот показатель планируют довести до значения 6-10 выстрелов в минуту", - говорится в публикации.

Все эти платформы обладают большим потенциалом и, похоже, хорошо спроектированы, но пока еще не опробованы, отмечает NI.