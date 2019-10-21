На стройке в Волгограде серьезно пострадал рабочий

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах ЧП, произошедшего на стройке. Здесь после падения с высоты сильно пострадал рабочий.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в региональном управлении СК РФ, человек упал примерно с высоты третьего этажа.

"Это произошло при возведении нежилого помещения. Пострадавший находится в реанимации. Проводим проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося", - рассказала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник.