На стройке в Волгограде серьезно пострадал рабочий

Новости

Лукашенко оценил ЕАЭС 15:58
В Ижевске мужчина напал с ножом на трех посетителей кафе 15:58
В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет 15:54
Шелдон из "Теории Большого взрыва" снимет документальный сериал 15:54
В Саратовской области задержан мужчина, открывший стрельбу на улице 15:51
Прокуроры нашли нарушения в работе еще одной красноярской артели 15:46
Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть 15:40
СК выложил видео показаний обвиняемого в убийстве девочки в Саратове 15:21
Путин поручил красноярским властям обратить внимание на нужды людей 15:18
Жители сгоревшего в Ростове Великом дома получат по шесть тысяч рублей 15:18
В Петербурге придумали бота для сбора показаний счетчиков 15:13
В Ульяновске задержали серийного похитителя сковородок 15:10
Как нормализовать артериальное давление без таблеток 15:06
Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга 15:03
Фестиваль "Время колокольчиков" в Череповце окончился массовой дракой 15:02
Владимирец лишился 700 тысяч рублей у стоматолога 15:02
СМИ: На АвтоВАЗе не хватает тары для подрамников 15:02
В Самаре коммунальщики установили у подъездов должников узлы из труб 15:00
Течение было бешеным: Выживший при ЧП на дамбе рассказал о трагедии 14:57
В Ингушетии четыре человека пострадали в перестрелке 14:56
На фрегате "Адмирал Касатонов" начались государственные испытания 14:55
Конкурентноспособным компаниям дадут льготные кредиты 14:50
Первый канал представил тизер второго сезона сериала "Метод" 14:47
В Крыму арестован подозреваемый в изнасиловании девочки 14:44
В Новосибирске произошел крупный пожар в складском комплексе 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
21.10.2019 14:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На стройке в Волгограде серьезно пострадал рабочий

Текст: Руслан Мельников (Волгоград)

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах ЧП, произошедшего на стройке. Здесь после падения с высоты сильно пострадал рабочий.

В Волгограде ребенок выпал из окна четвертого этажа

Как сообщили корреспонденту "РГ" в региональном управлении СК РФ, человек упал примерно с высоты третьего этажа.

"Это произошло при возведении нежилого помещения. Пострадавший находится в реанимации. Проводим проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося", - рассказала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград ЧП на стройках
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил красноярским властям обратить внимание на нужды людей
Власти Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии через 35 часов
В Минтруде опровергли данные о массовых сокращениях
Опубликован список погибших после ЧП на дамбе в Красноярском крае
В Подмосковье найдены тела новых жертв банды Шишкана