В Свердловской области из-за гололеда автобус столкнулся с грузовиком

Сегодня утром на автодороге Нижние Серги - Михайловск - Арти попал в аварию рейсовый автобус.

"Пострадали два пассажира: у женщины - травма бедра, у молодого человека - черепно-мозговая травма", - сообщили "РГ" в пресс-службе управления ГИБДД Свердловской области.

ДТП случилось в 06.30. Автобус, в салоне которого находились 22 пассажира, ехал со стороны Михайловска и врезался в стоящий на проезжей части автомобиль ДАФ с полуприцепом, который ранее наехал на дорожное ограждение. Грузовик направлялся из Ульяновской области.

"На дороге был гололед, вероятно, водитель автобуса не снизил вовремя скорость и не затормозил, из-за чего допустил столкновение с грузовым автомобилем", - сказали в ГИБДД.