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21.10.2019 13:12
Рубрика: Общество

Россияне выбрали политического лидера из числа киногероев

Текст: Галина Мисливская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Советский разведчик Штирлиц и профессор Преображенский, по мнению опрошенных ВЦИОМ россиян, обладают качествами политического лидера страны. Такой вывод можно сделать из данных, опубликованных в понедельник на сайте центра.

Главными качествами политического лидера респонденты назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), а также близость к народу (26%). Также россияне ценят в руководителе высшего звена умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%), хорошую информированность о положении дел в стране (21%) и наличие четкой программы действий (18%).

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Социологи предложили выбрать наиболее соответствующего этим качествам персонажа из числа 11 героев отечественного кинематографа. Лидером рейтинга стал Штирлиц из сериала "Семнадцать мгновений весны", его назвали 20% опрошенных. Вторую позицию занял профессор Преображенский, герой кинофильма "Собачье сердце" (12%), замыкает тройку лидеров Данила Багров из дилогии "Брат" (11%).

Разведчика и профессора чаще всего выбирали люди среднего и старшего возраста. Наибольшая поддержка Штирлица - в возрастных группах старше 60 лет (32%) и 45-59 лет (25%). У профессора Преображенского поддержка наиболее выражена в возрастных группах 45-59 лет (19%) и 35-44 года (18%), ему также в большей степени симпатизируют жители Москвы и Санкт-Петербурга (19% против 17% у Штирлица). В остальных городах герой Вячеслава Тихонова обошел персонажа Евгения Евстигнеева.

Фото: iStock
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Популярность Штирлица социологи объясняют сохраняющейся востребованностью качеств, которые воплощает этот образ. "Многие респонденты выбирают в качестве главы государства Штирлица, потому что действующий российский президент обладает качествами, соответствующими идеальному политику/политическому лидеру. Произошла своеобразная инверсия: если в 1999 году Путин выглядел предпочтительным кандидатом, поскольку был похож на Штирлица, то в 2019 образ Штирлица остается актуальным, потому что его реализует самый популярный политик страны - Путин", - отмечается в релизе ВЦИОМ.

Выбором двух самых младших возрастных групп (18-24 года и 25-34 года) стал Данила Багров с 31%, на втором месте - Саша Белый ("Бригада") с 24%, на третьем - Валерий Харламов ("Легенда номер семнадцать") с 22%.

При этом не все респонденты готовы проголосовать за выбранного героя на президентских выборах. Точно это сделали бы лишь 26% опрошенных, половина скорее проголосовала бы. Среди причин, по которым не стали бы голосовать за такого кандидата, респонденты отметили, что в политику должны идти профессионалы (39%), а также отметили отсутствие в предлагаемом списке таких важных для главы государства качеств, как лидерство, уверенность и доверие людей (19%).

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ
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