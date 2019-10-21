Российско-китайская морская экспедиция завершилась успешно

Экспедиция была проведена Тихоокеанским океанологическим институтом ДВО РАН и Первым океанографическим институтом Министерства природных ресурсов КНР в соответствии с ранее утвержденным планом работы Российско-китайского центра по изучению океана и климата, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". В ходе экспедиции было выполнено 65 гидрологических изысканий с отбором поверхностных проб и глубоководных осадков. Получены важные научные данные.
В 2019 году отмечается 70 лет с момента образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Совместные российско-китайские морские экспедиции являются важной составляющей развития двухстороннего сотрудничества. Они являются основой успешной реализации межправительственного соглашения по совместному исследованию Мирового океана.