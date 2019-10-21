В Минобороны опровергли новость о сбое запуска на учениях "Гром-2019"

Все задачи, которые были поставлены на стратегических учениях "Гром-2019", были выполнены, внештатных ситуаций не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, целью учений была проверка систем боевого управления, все выпущенные ракеты успешно поразили заданные мишени на полигонах и подтвердили свои характеристики.

При этом, отметили в МО, было принято решение отменить запуск одной из баллистических ракет с подлодки "Рязань". Причиной послужило техническое состояние ракеты, поэтому специалисты не стали производить учебный запуск, а вернули ее на базу.

"Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром", - сказано в заявлении Минобороны.