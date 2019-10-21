В Москве госпитализирована актриса Валентина Талызина

Актриса Ксения Хаирова, дочь 84-летней Народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, подтвердила ранее прошедшую в СМИ информацию о том, что ее мать госпитализирована в одну из московских больниц.

Как Хаирова уточнила в комментарии 360, Валентина Илларионовна обратилась к специалистам из-за боли в ноге.

"Ну ничего, нормально. Но у нее там просто нога, коленка болит", - цитирует 360 Хаирову. Которая опровергла сообщение Пятого канала, что у Талызиной был микроинсульт.

Валентина Талызина родилась в 1935 году в Омске. На экранах - с начала шестидесятых.

Среди работ: "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Большая перемена", "Уроки французского", "Гостья из будущего", "Афоня", "Ирония судьбы, или С легким паром!".