Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" американские СМИ назвали самым опасным надводным кораблем Военно-морского флота России. Будущий флагман Северного флота планируется ввести в строй к концу 2021 года и оснастить самым мощным на сегодняшний день гиперзвуковым оружием.

Грозным активом российского флота, способным проецировать мощь за рубежом, назвали этот атомный ракетный крейсер журналисты из американского издания Military Watch Magazine.

Они отмечают, что крейсеры проекта "Орлан" сейчас являются мощнейшими в мире надводными боевыми кораблями, а "Адмирал Нахимов", который проходит комплексную модернизацию, будет способен разместить более 100 гиперзвуковых ракет как для противовоздушной, так и для противолодочной обороны.

На корабле можно будет разместить в 4 раза больше пусковых установок, в которые помимо "Циркона" можно будет снаряжать сверхзвуковые ракеты "Оникс"

Эта ударная мощь будет дополнена новыми радиоэлектронными технологиями, позволяющими оперативно обнаружить как надводные, так и подводные цели.

Журналисты отмечают, что после модернизации у корабля появится арсенал легких, быстрых и современных крылатых ракет и морской вариант системы противовоздушной обороны С-400. В Military Watch Magazine рассказали, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" заменят ракеты "Гранит" в качестве основного противокорабельного оружия.

Эта ракета благодаря своей скорости способна вывести из строя любой корабль одним прямым попаданием. За счет меньших размеров боеприпаса на корабле можно будет разместить в четыре раза больше универсальных пусковых установок, в которые помимо "Циркона" можно будет снаряжать сверхзвуковые ракеты "Оникс". Кроме того, "Адмирал Нахимов" примет на вооружение и хорошо зарекомендовавшие себя в ходе сирийской операции ракеты "Калибр".

Издание отмечает, что благодаря своим ядерным установкам тяжелый крейсер может находиться в дальней морской зоне в течение длительных периодов времени.

"Способность военного корабля угрожать высокоточным целям противника гиперзвуковыми ракетами на экстремальных дальностях - 400 км для самолетов и 1000 км для кораблей - делает класс этих кораблей очень мощной угрозой везде, где он появляется, и, возможно, самым опасным надводным военным кораблем российского флота", - подчеркивают журналисты.

Военный эксперт главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал "РГ", что после ввода в строй "Адмирал Нахимов" действительно станет самым мощным надводным кораблем российского флота.

"Он оснащается системами вооружения, которых нет у корабля такого же проекта, атомного ракетного крейсера "Петр Великий", - сказал эксперт. Вместе с тем он отметил, что в одиночку даже такой мощный крейсер воевать не сможет и все его плюсы могут проявиться только в составе ударного корабельного соединения.