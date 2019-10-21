Грозным активом российского флота, способным проецировать мощь за рубежом, назвали этот атомный ракетный крейсер журналисты из американского издания Military Watch Magazine.
Они отмечают, что крейсеры проекта "Орлан" сейчас являются мощнейшими в мире надводными боевыми кораблями, а "Адмирал Нахимов", который проходит комплексную модернизацию, будет способен разместить более 100 гиперзвуковых ракет как для противовоздушной, так и для противолодочной обороны.
Эта ударная мощь будет дополнена новыми радиоэлектронными технологиями, позволяющими оперативно обнаружить как надводные, так и подводные цели.
Журналисты отмечают, что после модернизации у корабля появится арсенал легких, быстрых и современных крылатых ракет и морской вариант системы противовоздушной обороны С-400. В Military Watch Magazine рассказали, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" заменят ракеты "Гранит" в качестве основного противокорабельного оружия.
Эта ракета благодаря своей скорости способна вывести из строя любой корабль одним прямым попаданием. За счет меньших размеров боеприпаса на корабле можно будет разместить в четыре раза больше универсальных пусковых установок, в которые помимо "Циркона" можно будет снаряжать сверхзвуковые ракеты "Оникс". Кроме того, "Адмирал Нахимов" примет на вооружение и хорошо зарекомендовавшие себя в ходе сирийской операции ракеты "Калибр".
Издание отмечает, что благодаря своим ядерным установкам тяжелый крейсер может находиться в дальней морской зоне в течение длительных периодов времени.
"Способность военного корабля угрожать высокоточным целям противника гиперзвуковыми ракетами на экстремальных дальностях - 400 км для самолетов и 1000 км для кораблей - делает класс этих кораблей очень мощной угрозой везде, где он появляется, и, возможно, самым опасным надводным военным кораблем российского флота", - подчеркивают журналисты.
Военный эксперт главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал "РГ", что после ввода в строй "Адмирал Нахимов" действительно станет самым мощным надводным кораблем российского флота.
"Он оснащается системами вооружения, которых нет у корабля такого же проекта, атомного ракетного крейсера "Петр Великий", - сказал эксперт. Вместе с тем он отметил, что в одиночку даже такой мощный крейсер воевать не сможет и все его плюсы могут проявиться только в составе ударного корабельного соединения.