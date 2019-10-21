В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком при помощи объятий

В школе города Портленд (штат Орегон) тренер смог обезоружить ученика, пришедшего в учебное заведение с заряженным дробовиком. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

По данным телеканала ABC News, инцидент произошел еще в мае, однако лишь на прошлой неделе прокуратура округа Малтнома обнародовала видеозапись. На ней видно, как тренер заключает 19-летнего Энджела Гранадос-Диаса в объятия, после чего подбегает другой преподаватель и забирает оружие.

Прибывшие на место полицейские задержали школьника, пишет РИА Новости. Установлено, что Гранадос-Диас страдал психическим расстройством. Он признал свою вину. Теперь подросток три года будет находиться под надзором властей.

Позднее тренер Кинен Лоу, чей поступок назвали героическим, сказал, что в тот момент он испытывал сострадание к вооруженному ученику. "Очень часто, особенно когда ты молод, ты не осознаешь, что делаешь", - отметил он.