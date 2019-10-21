В Турине загорелся объект культурного наследия ЮНЕСКО

В Турине горит историческое здание королевских конюшен Cavallerizza Reale, охраняемое ЮНЕСКО. В этом палаццо в последние годы располагался общественный культурный центр.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу сегодня утром. Огонь распространился на всю крышу палаццо. Есть опасность его распространения на соседние здания.

На месте инцидента работают шесть пожарных расчетов. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, а его причины пока неясны.