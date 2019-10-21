Власти Чили ввели чрезвычайное положение еще в двух городах

Еще в двух в городах Чили - Антофагаста и Вальдивия - объявлено чрезвычайное положение из-за беспорядков. В этих населенных пунктах, расположенных на севере и на юге страны, за последние сутки были зарегистрированы многочисленные атаки на государственную и частную собственность.

Протесты начались в Чили на прошлой неделе после подорожания проезда в метро. Мирные акции переросли в беспорядки. Радикально настроенные граждане начали возводить баррикады. От рук вандалов пострадали станции метро, торвговые центры, автобусы. В центр Сантьяго (столица) была стянута бронетехника. Власти ввели комендантский час, напоминает ТАСС.