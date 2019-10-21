ВТБ поддержал открытие выставки русского авангарда в Новой Третьяковке

23 октября в Новой Третьяковке на Крымском Валу открывается выставка "Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры". Это масштабный проект, рассказывающий об истории коллекции русского авангарда в собрании Третьяковской галереи. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ. Проект приурочен к столетию создания уникального Музея живописной культуры, который просуществовал с 1919 по 1929 год, а с 1924 по 1929 являлся филиалом галереи.

В 20-е годы ХХ века московский МЖК был основным в целой сети новых музеев, организованных по всей стране. Они были призваны, "сбросив с корабля современности" классические традиции изобразительного искусства, кардинально переформатировать мышление художников и подготовить современного зрителя к восприятию новых художественных форм.

Идею уникального музея создавали и разрабатывали сами художники, они же принимали решение о покупке произведений, находились на руководящих должностях. В организации МЖК участвовали самые яркие представители авангарда, великие экспериментаторы, открыватели новой "живописной культуры" - Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Давид Штеренберг, Владимир Татлин, Александр Древин и другие.

МЖК задумывался как образец музея "нового типа", отметавшего академические музейные традиции. Критерием отбора произведений служилдо только новаторство творческого метода. Коллекция музея была уникальна тем, что она пополнялась работами не только известных мастеров авангарда, но и совсем молодых неизвестных, но талантливых художников. Многие из из них стали впоследствии классиками авангарда.

Открывающаяся выставка посвящена центральному - московскому Музею живописной культуры. Он существовал всего 10 лет - с 1919 по 1929 год с 1924 года став филиалом Третьяковской галереи. В 1929 году было принято решение о ликвидации музея и его слиянии с Третьяковской галереей. Тогда в ее фонды поступило более 700 произведений живописи, графики, скульптуры, плаката - это оказалось первым большим поступлением в собрание новейшего искусства Третьяковки.

Часть переданных в галерею произведений была распределена в региональные музеи и архивы, но около 300 работ осталось в Москве. Произведения из коллекции МЖК на короткое время были включены в экспозицию новейших течений Третьяковской галереи. Однако с середины 1930-х годов картины "эпохи формализма" исключили из музейной практики. На долгое время история Музея живописной культуры была забыта. Но вычеркнуть его из истории искусства оказалось невозможным.

На выставке посетители смогут увидеть более 250 экспонатов - живопись, графика, скульптура, архивные документы, книги - из коллекции Третьяковской галереи, а также из региональных и зарубежных музеев. В экспозицию вошли такие шедевры, как "Черный квадрат" Казимира Малевича, "Импровизация 7" Василия Кандинского, "Павлин под ярким солнцем" Наталии Гончаровой, а также работы Михаила Ларионова, Ивана Клюна, Александра Родченко, Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского и других художников. Впервю московского МЖК. По архивным фотографиям и публикациям середины 1920-х годов удалось воссоздать ее и развесить работы именно так, как это было задумано организаторами в 1920-е годы. Кроме вошедших в экспозицию произведений из фондов Третьяковской галереи, больше половины работ привезено из регионов и из других стран в том числе из галереи Тейт в Лондоне и Музея Людвига в Кельне.

"Выставка посвящена столетию со дня основания первого в мире музея современного искусства. Им был открывшийся в 1919 году Музей живописной культуры в Москве, а вовсе не знаменитый музей МОМА в Нью-Йорке, который начал свою работу несколькими годами позже. Одной из ключевых задач в рамках общебанковской программы "Культурная страна" является сохранение культурного наследия России. Поэтому мы, конечно, сразу же откликнулись на просьбу Третьяковской галереи поддержать эту уникальную выставку", - отметил вице-президент ВТБ Александр Ерофеев.