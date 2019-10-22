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Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Новости
    22.10.2019, 13:55
Текст:   Олег Усков

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве. О чем рассказала только что в Instagram. Приложив фото с видом на соседские стеклопакеты из съемного жилья, в котором пока все еще ютится.

"Не хотела раскрывать тайну о своей самой большой и долгожданной покупке... Но СМИ вчера это уже сделали за меня, да и я поняла, что больше не хочу держать это в себе. Хочется вам все уже рассказать и показать. Да, да, да, я наконец-то купила свою квартиру в Москве", - ликует Ольга.

Фото: Павел Смертин/ ТАСС
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"О Боже! Как это ценно, и как я долго к этому шла. Свое сокровище, в котором я буду жить, любить и оставаться счастливой я искала несколько месяцев, и сменила несколько риелторов. Просто потому, что они никак не могли услышать мои требования, касающиеся квартиры и жилого комплекса", - живописует тернии женщина.

Но теперь все позади, и "дело осталось за малым", считает она. Хотя более опытные друзья заверили Бузову, что все гораздо наоборот и самое сложное у нее только начинается. Например, ремонт.

По данным СМИ, Бузова купила квартиру площадью более ста "квадратов" на Мосфильмовской улице. Улучшение жилищных условий обошлось 33-летней теледиве в 120 миллионов рублей.

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