Членов КСИИ пригласили принять участие в ПМЭФ-2020

21 октября состоялся деловой завтрак Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ). В нем приняли участие первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, а также первые лица международных компаний - членов совета.

В ходе мероприятия члены КСИИ были приглашены к участию в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 3-6 июня 2020 года, а также в мероприятиях "Русского дома" в Давосе.

Стоит отметить, что члены Консультативного совета по иностранным инвестициям в России традиционно принимают активное участие в крупнейших российских деловых мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя и других.

Консультативный совет по иностранным инвестициям действует с 1994 года. Задача Совета состоит в оказании России содействия в формировании и развитии благоприятного инвестиционного климата на основе использования мирового опыта, а также опыта работы международных компаний в России.