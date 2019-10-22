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22 октября 2019 г. 23:05
Общество
Текст, видео: Артем Локалов

Родина Льва Яшина. Что с ней стало?

Его дом чудом сохранился, хотя был перестроен. И квартира Яшиных на первом этаже - тоже.
Родной дом Льва Яшина на Миллионной улице. Фото: Артем Локалов
Родной дом Льва Яшина на Миллионной улице. Фото: Артем Локалов

Здесь, в Богородском, еще ощущается дух той, довоенной Москвы, хотя тут довольно много новостроек. Например, на месте стадиона завода "Красный богатырь", где начинал играть Лев Иванович, теперь жилые дома...

"В этом доме с 1929 по 1944 год жил выдающийся спортсмен современности легендарный вратарь Яшин Лев Иванович". / Артем Локалов

А на доме 15, корпус 1 по Миллионной улице - мемориальная доска. Сегодня к ней приносили цветы. Конечно, их было не так много, как на Ваганьковском.

Кстати, название родной улицы Яшина - перенесенное. Раньше так называлась улица у Ростокинского акведука, строительство которого обошлось в миллионы рублей.

Лев Яшин (в желтом свитере) в сборной мира. / Getty Images

И так совпало, что именно на Миллионной улице в дальнем московском районе родился человек, которому аплодировали миллионы людей на стадионах всего мира...

Темы дня:
#Москва
#футбол
#журнал Родина