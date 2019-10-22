Его дом чудом сохранился, хотя был перестроен. И квартира Яшиных на первом этаже - тоже.

Здесь, в Богородском, еще ощущается дух той, довоенной Москвы, хотя тут довольно много новостроек. Например, на месте стадиона завода "Красный богатырь", где начинал играть Лев Иванович, теперь жилые дома...

А на доме 15, корпус 1 по Миллионной улице - мемориальная доска. Сегодня к ней приносили цветы. Конечно, их было не так много, как на Ваганьковском.

Кстати, название родной улицы Яшина - перенесенное. Раньше так называлась улица у Ростокинского акведука, строительство которого обошлось в миллионы рублей.

И так совпало, что именно на Миллионной улице в дальнем московском районе родился человек, которому аплодировали миллионы людей на стадионах всего мира...