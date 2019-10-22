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22.10.2019,  
16:13
Текст:  Руслан Мельников

До разрыва ствола: АК-12 испытали непрерывной стрельбой

Жесткое испытание на прочность прошел новый автомат АК-12. Из него велась практически непрерывная стрельба. Огонь прекращался лишь на время, необходимое для того, чтобы сменить магазин.

Тест проводила и снимала на видео группа компаний "Калашников". При этом отмечается, что вероятность разрыва ствола при стрельбе в нештатных режимах из оружия в калибре 5,45 мм значительно выше, чем у более крупных. Тем не менее раскаленный стрельбой автомат достойно выдержал испытание.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Примерно на полутысяче выстрелов стрелок отметил дым и запах пластика, после чего появилось открытое пламя. Однако темп стрельбы даже в таких условиях оставался ровным и без изменений. В режиме непрерывной стрельбы автомат выдержал 680 выстрелов. Лишь после этого произошел разрыв ствола.

Такой результат, кстати, в три раза превосходит норму, которую предъявляет к оружию Минобороны. Кроме того, АК-12 продержался почти на сотню выстрелов больше, чем АК-74М, с которым проводили похожий тест, а конструкция газового узла и его сопряжения с газовым поршнем показали более надежную работу.

Даже когда пламя от раскаленного ствола охватило цевье и накладку газовой трубки АК-12, крышка ствольной коробки, возвратный механизм, затворная рама с затвором и боевые упоры остались без изменений.

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