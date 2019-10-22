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22.10.2019 16:07
Рубрика: Спорт

Дочь чемпиона "Формулы 1" скончалась от наркотической зависимости

Джоди Шектер в автомобиле Ferrari 1979 года. Фото: AP Photo/Luca Bruno Джоди Шектер в автомобиле Ferrari 1979 года. Фото: AP Photo/Luca Bruno
Джоди Шектер в автомобиле Ferrari 1979 года. Фото: AP Photo/Luca Bruno

Дочь чемпиона "Формулы 1" 1979 года Джоди Шектера Ила скончалась от передозировки наркотиками. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британские СМИ.

Девушка, которая страдала от наркотической зависимости, умерла во сне 17 октября. При этом 18 октября она должна была лечь в лечебницу.

21-летняя Иля была пятым ребенком гонщика.

"Она проиграла свою битву с зависимостью, пытаясь подавить страх и охватывавшие ее чувства", - говорится в заявлении семьи.

Спорт Формула-1
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