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22.10.2019 12:46
Рубрика: Культура

Фильм с Биланом возглавил список должников Минкультуры и Фонда кино

Текст: Мария Воронова

Создатели военной драмы "Герой", вышедшей на экраны в 2016 году, задолжали Минкультуры и Фонду кино 110 миллионов рублей. Лента возглавила список должников, опубликованный ведомством в понедельник, 21 октября, в новом разделе ЕАИС.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Мединский объявил о запуске базы данных по господдержке киноотрасли

На производство картины Минкультуры и Фонд кино выделили крупную сумму - 140 млн рублей. При бюджете в 7 млн долларов, драма Юрия Васильева с Димой Биланом в главной роли собрала едва ли пятую часть этой суммы. Создатели ленты не вернули Минкультуры и Фонду кино необходимую часть средств, которые были выделены на поддержку проекта.

В топе "черного списка" оказались также картина Эмилиса Виливиса "Ночные стражи" с Иваном Янковским и Леонидом Ярмольником (долг составляет 55 млн рублей) и лента Александра Войтинского "Дед Мороз. Битва магов" с Федором Бондарчуком (долг - 40 млн рублей). К слову, эти фильмы также не окупились в прокате.

Новая система прозрачности, которую ведомство запустило накануне, содержит данные обо всех фильмах-должниках: в список вошли картины, создатели которых не вернули часть одолженных у государства денег или в принципе не выпустили фильмы. Министр культуры Владимир Мединский отмечал, что авторы, вошедшие в "черный список", не смогут снова претендовать на господдержку пока не покроют долги.

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры
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