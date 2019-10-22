Фильм с Биланом возглавил список должников Минкультуры и Фонда кино

Создатели военной драмы "Герой", вышедшей на экраны в 2016 году, задолжали Минкультуры и Фонду кино 110 миллионов рублей. Лента возглавила список должников, опубликованный ведомством в понедельник, 21 октября, в новом разделе ЕАИС.

На производство картины Минкультуры и Фонд кино выделили крупную сумму - 140 млн рублей. При бюджете в 7 млн долларов, драма Юрия Васильева с Димой Биланом в главной роли собрала едва ли пятую часть этой суммы. Создатели ленты не вернули Минкультуры и Фонду кино необходимую часть средств, которые были выделены на поддержку проекта.

В топе "черного списка" оказались также картина Эмилиса Виливиса "Ночные стражи" с Иваном Янковским и Леонидом Ярмольником (долг составляет 55 млн рублей) и лента Александра Войтинского "Дед Мороз. Битва магов" с Федором Бондарчуком (долг - 40 млн рублей). К слову, эти фильмы также не окупились в прокате.

Новая система прозрачности, которую ведомство запустило накануне, содержит данные обо всех фильмах-должниках: в список вошли картины, создатели которых не вернули часть одолженных у государства денег или в принципе не выпустили фильмы. Министр культуры Владимир Мединский отмечал, что авторы, вошедшие в "черный список", не смогут снова претендовать на господдержку пока не покроют долги.