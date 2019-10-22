Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован после неудачного падения в своем доме в городе Плейнс, штат Джорджия, сообщает телеканал CBS.

В заявлении центра Картера говорится, что экс-президент перенес "незначительный перелом таза", но остается в хорошем настроении и с нетерпением ждет восстановления дома.

По данным СМИ, Джимми уже падал в своем доме в начале этого месяца. В результате 95-летний политик отделался 14 швами и синяками вокруг левого глаза.

При этом Картер продемонстрировал недюжинную силу воли. Он не пропустил запланированное ранее общественное мероприятие в Нэшвилле в штате Теннеси, куда прибыл в сопровождении врачей и с тростью.