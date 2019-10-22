Новости

Вышел трейлер биографического фильма о вратаре Льве Яшине 16:22
Костромских чиновников наказали за ошибки на ОГЭ 16:20
В Москве бюджетные расходы на образование в 2020 году возрастут на 25% 16:13
До разрыва ствола: АК-12 испытали непрерывной стрельбой 16:13
В Норильске три человека погибли в результате аварии на руднике 16:08
Дочь чемпиона "Формулы 1" скончалась от наркотической зависимости 16:07
Почта России и IQ Media продолжат сотрудничество 16:05
Ученые определили, что за древнее существо нашли в Канаде 16:04
За погибших при пожаре в Ростове Великом выплатят по 100 тысяч рублей 16:03
ГД одобрила в I чтении продление приостановки выплат по советским вкладам 16:01
Беларусь по экспорту софта на душу населения стала одним из лидеров СНГ 15:59
На Ямале взрыв газового баллона обрушил гаражи, пострадал человек 15:42
В Африку начнут экспортировать российские самолеты 15:34
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся 15:25
Медведев: Научное сотрудничество между странами не преодолеет санкции 15:24
"Мегафон" и МТС получили частоты для совместного тестирования 5G 15:23
Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер 15:20
Медведев допустил строительство ВСМ Москва-Минск 15:20
Моника Беллуччи с новой стрижкой стала лицом русского глянца 15:16
В Вологодской области объявили режим ЧС из-за затяжных дождей 15:13
Засуха и голод убили 55 слонов за два месяца в Зимбабве 15:12
В Севастополе соберут около 20 тысяч тонн винограда 15:11
В Челябинске пожаловались на ветеринара, спасавшего питомцев от эвтаназии 15:07
В Осло угонщик на "скорой помощи" сбил несколько человек 15:05
Под Туапсе мужчина сорвался с 30-метровой скалы 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 15:20
Рубрика: В мире

Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

Текст: Александр Саможнев
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Бывший президент США Джимми Картер был госпитализирован после неудачного падения в своем доме в городе Плейнс, штат Джорджия, сообщает телеканал CBS.

Фото: Reuters
Племянник президента США рассказал о Карибском кризисе

В заявлении центра Картера говорится, что экс-президент перенес "незначительный перелом таза", но остается в хорошем настроении и с нетерпением ждет восстановления дома.

По данным СМИ, Джимми уже падал в своем доме в начале этого месяца. В результате 95-летний политик отделался 14 швами и синяками вокруг левого глаза.

При этом Картер продемонстрировал недюжинную силу воли. Он не пропустил запланированное ранее общественное мероприятие в Нэшвилле в штате Теннеси, куда прибыл в сопровождении врачей и с тростью.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
Посольство Ирана подтвердило смерть дочери посла
Количество заключенных в России достигло исторического минимума
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России