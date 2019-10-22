Гулльский инцидент: 115 лет назад русская эскадра атаковала британцев

В 1904 году, в ночь с 21 на 22 октября, русская эскадра по ошибке обстреляла в Северном море британскую рыболовецкую флотилию. Событие вошло в отечественную историю под названием Гулльский инцидент.

Трагедия произошла во время русско-японской войны в начале ХХ столетия. Первая Тихоокеанская эскадра была блокирована японским флотом в Порт-Артуре. Для оказания ей помощи из Балтики на Дальний Восток была направлена Второй Тихоокеанская эскадра.

Поход 42 кораблей под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского проходил в обстановке тотальной шпиономании. Японские диверсанты мерещились не только обывателям, но и дипломатам, генштабу, контрразведке. Особо "отличилось" посольство в Копенгагене, отправив сообщение, что в море замечены "подозрительные эсминцы".

Внезапно с плавучей мастерской "Камчатка" стали поступать истеричные радиограммы. В них сообщалось, что судно преследует неизвестный миноносец, плавбаза атакована. Забегая вперед - "противником" оказался шведский гражданский корабль. В довершении всего "Камчатка" запросила координаты эскадры. Так как пароль назван не был, то на флагманском "Суворове" заподозрили: радиоигру ведет неизвестный противник.

Около часа ночи 22 октября Вторая Тихоокеанская эскадра вышла на Доггер-банку. Тут вахтовые броненосца "Суворов" обнаружили судно, шедшее без огней наперерез броненосцу. На самом деле это были рыболовецкие траулеры.

"Флагманский корабль первый открыл по ним стрельбу, заразив своим страхом остальные броненосцы. Безумие продолжалось. В результате представилась жуткая картина. Не дальше как в пяти кабельтовых от нас, в лучах прожектора, плавало, свалившись на бок, одно судно с красной трубой, с поломанной мачтой, с разрушенным мостиком. Еще четыре таких же парохода были подбиты. На некоторых из них возник пожар. Там метались люди от носа к корме и от кормы к носу, умоляюще подбрасывая вверх руки. А куда они могли убежать с такой маленькой площади, как палуба? Вокруг шумели волны и вздымались столбы воды от снарядов", - пишет в "Цусиме" участник событий, баталер броненосца "Орел" Алексей Новиков-Прибой.

Апофеозом паники стали шедшие в стороне от броненосцев крейсеры "Аврора" и "Дмитрий Донской". Они зажгли прожектора и открыли огонь, и как "японцы" попали под обстрел броненосцев "Суворов", "Бородино", "Орел" и "Александр III".

В результате 15-минутного "боя" на броненосце "Орел" разорвало ствол 75-мм пушки. В крейсер "Аврора" попали пять снарядов "Аврора", пробив надводный борт и трубы. Двое были ранены - легко комендор Шатило и тяжело священник Анастасий, которому оторвало руку, и он умер во французском госпитале в Танжере. В результате стрельбы был затоплен британский рыболовный траулер "Крейн", а еще четыре судна получили повреждения. Два английских моряка погибли и шесть ранены.

"Гулльский инцидент" имел большой резонанс. Великобритания потребовала международного суда над с Россией. До окончания разбирательств Вторую Тихоокеанскую эскадру задержали в испанском порту Виго. Российское правительство выплатило компенсацию в 65 тысяч фунтов стерлингов, а раненым и родственникам погибших назначило пожизненную пенсию.